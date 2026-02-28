ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад фотограф представя своя творчески свят в Кюстендил
Виктория Георгиева е част от Клуб "Фотография“ към младежкия център с ръководител Теодора Сърбинска – пространство, което насърчава развитието на млади таланти и ги подкрепя в първите им самостоятелни творчески изяви.
Организаторите отправят покана към жителите и гостите на града да посетят изложбата и да се запознаят с творческия свят на младия фотограф.
Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в навечерието на Националния празник на Република България
16 години затвор след убийство в Кюстендил
18:23 / 27.02.2026
Мнима адвокатка измами кюстендилец
15:46 / 27.02.2026
Болницата в Кюстендил с кампания срещу коварно заболяване
15:25 / 27.02.2026
