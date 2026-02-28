Самостоятелната фотоизложба "Фотографията като любов и следа“ на Виктория Георгиева ще бъде открита от 15.00 часа в Младежки център Кюстендил, предаде. Експозицията представя авторски фотографии, чрез които младият творец разказва лични истории, уловени чрез светлина, сенки и неподправени емоции. В кадрите присъстват теми като приятелството, връзката с природата и усещането за младост и свобода.Виктория Георгиева е част от Клуб "Фотография“ към младежкия център с ръководител Теодора Сърбинска – пространство, което насърчава развитието на млади таланти и ги подкрепя в първите им самостоятелни творчески изяви.Организаторите отправят покана към жителите и гостите на града да посетят изложбата и да се запознаят с творческия свят на младия фотограф.