Мирен протест на площада в Кюстендил
Според част от хората, мафията е завладяла държавата и се насочва към реалния бизнес. Те поискаха оставка на правителството и провеждане на честни избори, в които да гласуват всички имащи право на глас. "Всичко зависи от нас. Не трябва да стоим безучастни“, посочиха протестиращите.
Хората бяха категорични, че протестът не трябва да се яхва от политически партии. Те призоваха недоволството да продължи и следващите дни да бъде по-масово.
