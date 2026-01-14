Министерският съвет прие постановление за преобразуване на Общинския драматичен театър в Кюстендил в Регионален културен институт, предаде. Решението е взето по инициатива на Общинския съвет в Кюстендил, в съответствие с изискванията на Закона за закрила и развитие на културата, и е съгласувано с областния управител.Новият културен институт ще има за цел създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, визуалните изкуства, литературата, киното, танца, фолклора и други сфери на изкуството. Дейността му ще обхваща територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.Преобразуването ще допринесе за разширяване на културния обхват в региона, за повишаване на достъпа до културни продукти за различни публики – включително деца, младежи и хора със специални потребности, както и за засилване на културния обмен със съседни държави.Регионалният културен институт ще подпомага творци и културни организации, ще развива междусекторни и мултижанрови проекти, ще насърчава сътрудничеството с висшите и средните училища по изкуства и култура и ще подкрепя активното участие на младите творци в културния живот на региона.Сградата на досегашния театър, която разполага с голям и камерен салон, киносалон, изложбени пространства и репетиционни зали, ще продължи да се използва за нуждите на новия Регионален културен институт.