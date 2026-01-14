ЗАРЕЖДАНЕ...
Министерският съвет реши за Регионален културен институт в Кюстендил
© ФОКУС
Новият културен институт ще има за цел създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, визуалните изкуства, литературата, киното, танца, фолклора и други сфери на изкуството. Дейността му ще обхваща територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
Преобразуването ще допринесе за разширяване на културния обхват в региона, за повишаване на достъпа до културни продукти за различни публики – включително деца, младежи и хора със специални потребности, както и за засилване на културния обмен със съседни държави.
Регионалният културен институт ще подпомага творци и културни организации, ще развива междусекторни и мултижанрови проекти, ще насърчава сътрудничеството с висшите и средните училища по изкуства и култура и ще подкрепя активното участие на младите творци в културния живот на региона.
Сградата на досегашния театър, която разполага с голям и камерен салон, киносалон, изложбени пространства и репетиционни зали, ще продължи да се използва за нуждите на новия Регионален културен институт.
Още от категорията
/
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.