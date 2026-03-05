Сподели close
С първата си изложба Центърът на занаятите в Кюстендил посрещна посетителите с вдъхновяваща експозиция, сътворена от таланта и сръчността на майсторите, които пазят живи българските традиции, предаде ФОКУС. Събитието се проведе в навечерието на 8 март и събра любители на занаятите и традиционното изкуство.

Специален гост на откриването бе кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който присъства заедно с експерти от отдел "Туризъм, младежки дейности и спорт“. Той благодари на майсторите за тяхната всеотдайност и подчерта, че именно такива хора съхраняват духа на традициите и предават занаятите на следващите поколения.

Изложбата-базар на тема "Минало, настояще и бъдеще“ представя ръчно везани, машинно бродирани и плетени на една кука изделия. Автори на творбите са майсторите Еленка Боянова и Катя Хаджийска, чиито изделия впечатляват посетителите със своята прецизност и усещане за приемственост между поколенията.

По време на събитието кметът изрази признателност към двете майсторки за усилията им да съхраняват традиционните умения и да вдъхновяват младите хора. "Занаятите са жива връзка между поколенията – те съхраняват нашите традиции, разказват историята ни и вдъхновяват бъдещето“, заяви инж. Огнян Атанасов.

Председателят на Регионалната занаятчийска камара – Кюстендил Даниела Стоянова също благодари за подкрепата при създаването на Центъра на занаятите, който има за цел да представя възможно най-голям брой традиционни занаяти.

От своя страна Еленка Боянова посочи, че изложбата поставя началото на серия от ежемесечни експозиции. По думите ѝ инициативата има за цел да допринесе за развитието на занаятите в региона, както и да привлече повече посетители и туристи в Кюстендил. Пред посетителите майсторът представи и две авторски стихотворения, посветени на корените и нежността.