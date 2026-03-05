ЗАРЕЖДАНЕ...
Минало, настояще и бъдеще в нишки и бродерии в Кюстендил
© ФОКУС
Специален гост на откриването бе кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който присъства заедно с експерти от отдел "Туризъм, младежки дейности и спорт“. Той благодари на майсторите за тяхната всеотдайност и подчерта, че именно такива хора съхраняват духа на традициите и предават занаятите на следващите поколения.
Изложбата-базар на тема "Минало, настояще и бъдеще“ представя ръчно везани, машинно бродирани и плетени на една кука изделия. Автори на творбите са майсторите Еленка Боянова и Катя Хаджийска, чиито изделия впечатляват посетителите със своята прецизност и усещане за приемственост между поколенията.
По време на събитието кметът изрази признателност към двете майсторки за усилията им да съхраняват традиционните умения и да вдъхновяват младите хора. "Занаятите са жива връзка между поколенията – те съхраняват нашите традиции, разказват историята ни и вдъхновяват бъдещето“, заяви инж. Огнян Атанасов.
Председателят на Регионалната занаятчийска камара – Кюстендил Даниела Стоянова също благодари за подкрепата при създаването на Центъра на занаятите, който има за цел да представя възможно най-голям брой традиционни занаяти.
От своя страна Еленка Боянова посочи, че изложбата поставя началото на серия от ежемесечни експозиции. По думите ѝ инициативата има за цел да допринесе за развитието на занаятите в региона, както и да привлече повече посетители и туристи в Кюстендил. Пред посетителите майсторът представи и две авторски стихотворения, посветени на корените и нежността.
Още от категорията
/
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томба отбелязаха националния празник на България в Банско
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томб...
14:58 / 04.03.2026
Симитли преживя истински празник
15:00 / 04.03.2026
Решават проблема с водоснабдяването в петричко село
21:02 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.