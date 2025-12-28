ЗАРЕЖДАНЕ...
Милиони за по-топли домове в Кюстендил
От общинската администрация посочиха, че това е най-мащабният етап на енергийно обновяване, реализиран досега в града, което превръща Кюстендил в един от водещите градове в страната по усвояване на средства за модернизация на жилищния фонд.
Общата стойност на текущите, одобрените и очакващите финансиране проекти достига 80 558 560 лева. Проектите се финансират по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“. С включването на резервния списък общият брой сгради, които ще бъдат обновени чрез различните програми, надхвърля 70.
Към момента Община Кюстендил изпълнява 23 проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост, процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, на обща стойност 26 872 426 лева. Паралелно се изпълняват и 13 проектни предложения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ от Програма "Развитие на регионите“, на обща стойност 16 353 295 лева.
"Това е огромен успех и ясен знак, че Кюстендил е сред най-активните и подготвени общини в страната. Това е инвестиция в дома, в сигурността и в бъдещето на хиляди граждани. Нашата цел като администрация е европейското финансиране да достига до всеки дом в Кюстендил – без бюрократични пречки, без забавяне и с максимална полза за хората. Продължаваме да работим така, че всеки квартал на нашия град да стане по-топъл, по-уютен и по-енергийно ефективен“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
