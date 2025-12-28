Коледната благотворителна инициатива на доброволческата организация "Миг човечност“ приключи повече от успешно, предаде. В навечерието на Коледа екипът и доброволците ѝ успяха да посетят и да подпомогнат коледните трапези на 1 197 възрастни хора в нужда от 80 села и град Кюстендил.Организаторите отчетоха, че благодарение на подкрепата и съпричастността на десетки дарители и доброволци инициативата за поредна година е донесла не само хранителна помощ, но и внимание, човешка топлота и усмивки на самотни възрастни хора.Реализирането на кампанията е било възможно благодарение на даренията от детски градини и училища в Кюстендил, фирми и граждани от дарителските пунктове в София, както и със съдействието на платформата TimeHeroes, кметове и кметски наместници, местни търговци и жители на селата. Съществена роля са изиграли и доброволците, които са помагали при сортирането на продуктите и при разнасянето им по домовете на хората.От "Миг човечност“ подчертаха, че за възрастните хора най-ценно не са самите пакети, а посещението, вниманието и времето, прекарано с тях – знак, че не са забравени.Екипът на организацията заяви, че посреща 2026 година с надежда и с увереност, че добрият пример има смисъл, и с обещание да продължи благотворителната си дейност и през следващата година.