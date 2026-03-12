Доброволческата организация "Миг човечност“ стартира традиционната си благотворителна акция, посветена на предстоящите великденски празници и насочена към възрастни хора в неравностойно положение от Кюстендилска област, предадеС инициативата доброволците отново протягат ръка към самотно живеещи и нуждаещи се хора от малките населени места в региона. От организацията отправят апел към хората от цялата страна да се включат в кампанията чрез даряване на хранителни продукти, с които ще бъдат подготвени великденски пакети за нуждаещите се.Дарителите могат да предоставят основни хранителни продукти като ориз, боб, леща, олио, оцет, брашно, захар, макарони или фиде, консерви, както и нещо сладко по избор – козунак, руло, шоколад, локум или вафли, които да внесат празнично настроение в домовете на възрастните хора.За събирането на продуктите са обособени пунктове в София и Кюстендил, а инициативата ще продължи още около три седмици.Пакетите с храни ще бъдат раздадени през уикендите преди Великден в селата около Кюстендил. Организаторите приемат и доброволци, които желаят да се включат в подготовката и раздаването на помощта.От "Миг човечност“ припомнят, че по време на последната си коледна кампания са успели да достигнат до десетки нуждаещи се семейства, като са раздали 1197 пакета с хранителни продукти в 80 села в областта. Кампанията отново цели да донесе топлина, внимание и надежда на хората, които най-много се нуждаят от подкрепа.