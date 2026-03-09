ЗАРЕЖДАНЕ...
Международният фестивал ''Зимна приказка'' събира фолклорни таланти в Банско и Добринище
©
''Всичките събития, които организираме, те са над 100 на година, са свързани с националната кампания "Да запалим и съхраним огънят български“. Идеята е младото поколение да го запалим и след това да съхраним интереса му към българския фолклор, към българските изкуства и култура.“
Някои от най-големите фолклорни концерти се провеждат в летните месеци в Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър и Поморие. "Досега имаме близо 1000 заявени чужденци и над 1000 български участника, и тепърва още се записват,“ посочи гостът и обясни, че през миналата година в трите фестивални летни месеца са се случили 37 концерта с над 4000 чужденци участници и над 1500 българи.
По думите му все повече млади хора тръгват по неговия път и организират различни културни събития с фолклорна насоченост.
"Голяма радост има на местна почва в регионите. Хубави и отговорни общини, които развиват много добре културна дейност. За съжаление в България няма адекватна политика за развитието на тези културни дейности, ние ги правим горе-долу на доброволчески начала. Българският фолклор оцелява с много усилия и с много себераздаване на колегите,“ добави той и посочи, че е хубаво да се създаде Закон за защита на българския фолклор, да има правила на играта в България, защото българската култура е едно от най-ценните ни неща.
Още от категорията
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.