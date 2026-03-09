Традиционният международен фестивал "Зимна приказка“ събира стотици народни творци и изпълнители от България, Гърция, Северна Македония и Сърбия в Банско и Добринище на 7 и 9 март. Фестивалът е част от националната кампания "Да запалим и съхраним огънят български“ на Българския арт и фолклорен център "Нестия“ и създаден с цел представянето на самобитния български фолклор и рекламирането на българските зимни курорти, тъй като културните събития и богатата културна програма привличат хората. Това каза в предаването "Метроном“ на Радиопредседателят на Българския арт и фолклорен център "Нестия“ Христо Станков.''Всичките събития, които организираме, те са над 100 на година, са свързани с националната кампания "Да запалим и съхраним огънят български“. Идеята е младото поколение да го запалим и след това да съхраним интереса му към българския фолклор, към българските изкуства и култура.“Някои от най-големите фолклорни концерти се провеждат в летните месеци в Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър и Поморие. "Досега имаме близо 1000 заявени чужденци и над 1000 български участника, и тепърва още се записват,“ посочи гостът и обясни, че през миналата година в трите фестивални летни месеца са се случили 37 концерта с над 4000 чужденци участници и над 1500 българи.По думите му все повече млади хора тръгват по неговия път и организират различни културни събития с фолклорна насоченост."Голяма радост има на местна почва в регионите. Хубави и отговорни общини, които развиват много добре културна дейност. За съжаление в България няма адекватна политика за развитието на тези културни дейности, ние ги правим горе-долу на доброволчески начала. Българският фолклор оцелява с много усилия и с много себераздаване на колегите,“ добави той и посочи, че е хубаво да се създаде Закон за защита на българския фолклор, да има правила на играта в България, защото българската култура е едно от най-ценните ни неща.