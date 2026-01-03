ЗАРЕЖДАНЕ...
Международната федерация по волейбол: Каква година за България
© IG: FIVB
Ето какво написаха от организацията:
"България триумфира като световен шампион за момичета до 19 години през 2025-а година, което беше историческо постижение за южноевропейската нация, тъй като това беше първата ѝ титла от световен шампионат за жени в отборен спорт.
За да отбележи победата, президентът Румен Радев награди отбора с президентския почетен плакет за изключителния им принос към българския спорт и триумфа им.
"Днес светът принадлежи на вас и вие вече сте пример за подражание за хиляди български деца", заяви Радев".
Припомняме, че през 2025-а година България стана и световен вицешампион за мъже. Най-младият тим на Мондиал 2025 във Филипините спечели първо отличие от подобен форум от 19 години!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Общински кмет с благодарност към полицейски шеф в Невестино
17:14 / 02.01.2026
Модерното образование влиза в класните стаи на Кюстендил
15:18 / 02.01.2026
Скиор е с комоцио след падане на писта в Банско
14:36 / 02.01.2026
Нова придобивка за планинските спасители в Кюстендил
14:23 / 02.01.2026
Дигиталната активност в Кюстендилска област се понижава
13:07 / 02.01.2026
Огромни инвестиции в спортната база на Кюстендил
12:16 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.