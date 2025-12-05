ЗАРЕЖДАНЕ...
Международен коледен хоров фестивал в Кюстендил
© Фокус
На сцената ще се изявят Градски хор – Щип от Република Северна Македония, Туристически хор "Осоговско ехо“, Вокална формация "Неразделни“, Смесен хор "Братство“, Музикална компания "Пей сърце“, Вокално-инструментална група "Елеганс“, квартет "Хармониум“ и други състави, които ще внесат празнично настроение и хармония в зимната вечер на Кюстендил.
Сред основните цели на фестивала са осъществяване на културен обмен, създаване на условия за нови контакти и сътрудничество между хорове от страната и чужбина, както и приобщаване към богатството на певческото изкуство. Събитието насърчава издирването и популяризирането на коледни и новогодишни песни от български и чужди композитори, превръщайки музиката в мост между традиции, култури и хора.
Още по темата
/
С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче
04.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нов храм отвори врати в Сапарева баня
17:45 / 04.12.2025
Признание за олимпийски медалист от Кюстендил
17:43 / 04.12.2025
Регионалната библиотека в Кюстендил с проект за нови книги
13:37 / 04.12.2025
В Кюстендил организират обучение по здравословното хранене
12:07 / 04.12.2025
Пияна шофьорка се блъсна в беседка и стълб край Горна Козница
11:30 / 04.12.2025
Условни присъди за младежи, ограбили златарски магазин в Дупница
10:55 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.