В Кюстендил стартира традиционният Международен коледен хоров фестивал, предаде. Музикалната проява, която вече се е утвърдила като един от най-светлите акценти в празничната програма на града, се организира от читалище "Братство“. Фестивалът ще започне в 18.00 часа в залата на Възрожденското училище.На сцената ще се изявят Градски хор – Щип от Република Северна Македония, Туристически хор "Осоговско ехо“, Вокална формация "Неразделни“, Смесен хор "Братство“, Музикална компания "Пей сърце“, Вокално-инструментална група "Елеганс“, квартет "Хармониум“ и други състави, които ще внесат празнично настроение и хармония в зимната вечер на Кюстендил.Сред основните цели на фестивала са осъществяване на културен обмен, създаване на условия за нови контакти и сътрудничество между хорове от страната и чужбина, както и приобщаване към богатството на певческото изкуство. Събитието насърчава издирването и популяризирането на коледни и новогодишни песни от български и чужди композитори, превръщайки музиката в мост между традиции, култури и хора.