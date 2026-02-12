ЗАРЕЖДАНЕ...
Международен експерт говори за киберсигурност в Банско
В рамките на обучението участниците придобиха практически знания за разпознаване на киберрискове, защита на лични и служебни данни, превенция на онлайн измами, реакция при инциденти в информационната среда и управление на репутационни и комуникационни кризи. Специален акцент беше поставен върху реални сценарии, които засягат образователната система и публичната администрация. Обучението беше проведено с учители от НУ "Свети Паисий Хилендарски“, СУ "Неофит Рилски“, ГТ "Алеко Константинов“, ПЛТГ "Никола Вапцаров“ - Банско, ОУ "Св. Св Кирил и Методий“ с. Места, ОУ "Св. Климент Охридски“ гр. Добринище и служители от Община Банско.
Инициативата на МКБППМН – Община Банско има за цел да изгради устойчив капацитет за дигитална сигурност на институционално ниво и да подпомогне създаването на защитена среда за работа, обучение и обслужване на гражданите в условията на нарастващи технологични рискове. Предстоят още обучения с ученици и учители от ПЛТГ "Никола Вапцаров“ и училищата ОУ "Св. Св Кирил и Методий“ с. Места и ОУ "Св. Климент Охридски“ гр. Добринище.
