Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По-рано стана ясно, че бурният вятър е причинил сериозни щети в Добринище, като е съборил и изкоренил цели дървета в центъра на планинския град. 

Meteo Balkans публикува още кадри на падналите дървета там и съобщи за авария в електрозахранването. Все още не е ясно кога тя ще бъде отстранена.

За щастие към момента няма данни за пострадали хора.

ФОКУС ви апелира да останете на закрито при възможност и да се пазите от падащи предмети в тези лоши метеорологични условия!