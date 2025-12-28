бурният вятър е причинил сериозни щети в Добринище, като е съборил и изкоренил цели дървета в центъра на планинския град.
Meteo Balkans публикува още кадри на падналите дървета там и съобщи за авария в електрозахранването. Все още не е ясно кога тя ще бъде отстранена.
За щастие към момента няма данни за пострадали хора.
ФОКУС ви апелира да останете на закрито при възможност и да се пазите от падащи предмети в тези лоши метеорологични условия!
