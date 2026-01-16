В Кюстендил бяха представени възможности за финансиране на бизнеса по Фонда за справедлив преход и по една от трансграничните програми, предаде. При изключително голям интерес премина срещата, организирана от Областен информационен център – Кюстендил и Община Кюстендил с представители на местния бизнес.В рамките на събитието бяха разяснени процедурите "Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“ и "Подкрепа за устойчив растеж и конкурентоспособност на МСП чрез инвестиции“.Срещата беше открита от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който подчерта значението на програмите за икономическото развитие на региона и заяви готовността на общината да съдейства активно на местния бизнес при търсенето и реализирането на възможности за финансиране.В събитието участваха Николай Дочев – заместник-кмет "Интегрирано планиране и регионално развитие“ в Община Кюстендил, Ангел Гьорев – главен експерт в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Славиян Костадинов – ръководител на Съвместния секретариат по Програма Interreg VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027, както и Румяна Славовска – експерт "Управление на проекти“. В срещата се включи и Любомира Велинова – управител на Областния информационен център – Кюстендил.Представителите на местния бизнес бяха информирани, че по процедурата "Подкрепа за устойчив растеж и конкурентоспособност на МСП чрез инвестиции“ допустими кандидати са предприятия, регистрирани и/или осъществяващи дейност в трансграничния регион. Финансирането за българските фирми е 100%, като бюджетът на проектите може да бъде между 100 000 и 400 000 евро. Допустими са инвестиции в оборудване, енергийна ефективност, дигитализация и т.нар. "меки“ мерки. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2026 г.По процедурата "Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“ допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, извършващи дейност в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора. Допускат се инвестиции във фотоволтаични инсталации с мощност до 1 MW с батерии за собствено потребление за област Кюстендил. Финансирането е в размер от 40% до 65%, а безвъзмездната финансова помощ варира от 51 129 до 1,53 млн. евро. Крайният срок за кандидатстване е 24 март 2026 г. чрез системата ИСУН 2020.