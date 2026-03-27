Местните парламентаристи в Кочериново и Рила се събират на месечни заседания, предаде. Заседанието в Кочериново ще започне от 10.00 часа. В дневния ред са включени ключови точки, свързани с управлението и развитието на общината. Сред тях са определяне на възнагражденията на кмета и кметовете на кметства, както и представяне на годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление за 2025 година.Съветниците ще разгледат още отчетите за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2025 г., както и дейността на общинското предприятие "Чистота“. Акцент в заседанието ще бъдат и социалните политики, като предстои приемането на Програма за закрила на детето за 2026 година, План за младежта, както и План за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите. В дневния ред е включен и отчет за изпълнението на програмите за опазване на околната среда и управление на отпадъците.Общинският съвет в Рила ще проведе заседание с дневен ред, насочен към отчетността на институциите и дейността на общинските структури през 2025 година. Началото е от 16.00 часа.Сред основните точки са отчетите на Районното управление на полицията и на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, както и информация за състоянието на пожарната безопасност в общината.Съветниците ще разгледат и дейността на Туристическо дружество "Рила“, както и отчета на общинското предприятие "Чистота“. В дневния ред е включена и процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил за мандат 2026–2030 г., както и избор на комисия за провеждането ѝ.Ще бъдат представени отчети за дейността на клубовете на хора с увреждания в Рила и село Смочево. Предстои също разглеждане на годишната програма за управление на общинската собственост за 2026 година, както и предложения, свързани с организацията и дейността на общинско предприятие "Чистота“.