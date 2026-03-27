Местните парламентаристи в Кочериново и Рила се събират на месечни заседания
Съветниците ще разгледат още отчетите за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2025 г., както и дейността на общинското предприятие "Чистота“. Акцент в заседанието ще бъдат и социалните политики, като предстои приемането на Програма за закрила на детето за 2026 година, План за младежта, както и План за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите. В дневния ред е включен и отчет за изпълнението на програмите за опазване на околната среда и управление на отпадъците.
Общинският съвет в Рила ще проведе заседание с дневен ред, насочен към отчетността на институциите и дейността на общинските структури през 2025 година. Началото е от 16.00 часа.
Сред основните точки са отчетите на Районното управление на полицията и на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, както и информация за състоянието на пожарната безопасност в общината.
Съветниците ще разгледат и дейността на Туристическо дружество "Рила“, както и отчета на общинското предприятие "Чистота“. В дневния ред е включена и процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил за мандат 2026–2030 г., както и избор на комисия за провеждането ѝ.
Ще бъдат представени отчети за дейността на клубовете на хора с увреждания в Рила и село Смочево. Предстои също разглеждане на годишната програма за управление на общинската собственост за 2026 година, както и предложения, свързани с организацията и дейността на общинско предприятие "Чистота“.
