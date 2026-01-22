ЗАРЕЖДАНЕ...
Местните данъци отново са на дневен ред в Дупница
По време на данъчната кампания касите на "Местни данъци и такси“ са отворени за граждани всеки работен ден от 8.00 до 17.15 часа, без прекъсване.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от отстъпка при заплащане на пълния размер на дължимите местни данъци и такси в рамките на предвидения в закона срок.
Местните данъци и такси могат да се плащат и на вноски, съгласно сроковете, определени в Закона за местните данъци и такси. Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и таксата за битови отпадъци се заплащат на две вноски, а патентният данък – на четири тримесечни вноски. Туристическият данък се внася ежемесечно от местата за настаняване, а данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се заплаща преди издаването на разрешение.
След изтичане на законово определените срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
Данъчно задължените лица имат възможност да проверяват както текущите си задължения за 2026 година, така и просрочени задължения за всички видове данъци чрез сайта на Община Дупница, след издаване на персонален идентификационен номер от общинската администрация.
