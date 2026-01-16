Традиционният конкурс "Златен грозд“ отново ще събере най-добрите винопроизводители от Мелнишкия край. По инициатива на Община Сандански и Сдружение "За Мелник“, всички производители на домашно вино от региона са поканени да се включат в надпреварата за реколта 2025.Приемът на винени проби започва на 30 януари 2026 г. За участие е необходимо да бъдат предоставени 2 литра вино, произведено през 2025 г. Конкурсът ще се проведе в две категории – вино от "Широка мелнишка лоза“ и вино "Букет“.Пробите ще се приемат в сградата на Кметство Мелник в периода от 30 януари до 6 февруари. За допълнителна информация и координация е посочено лице за контакт – Сашо Филипов, тел. 0887 206 646.Конкурсът е част от програмата на XIV Фестивал на мелнишкото вино, който ще се проведе на 7 и 8 февруари в сърцето на Мелник. Събитието традиционно събира ценители, туристи и производители, превръщайки най-малкия град в България в сцена на винената култура и местните традиции.