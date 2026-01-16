ЗАРЕЖДАНЕ...
Мелник отново търси "Златния грозд"
©
Приемът на винени проби започва на 30 януари 2026 г. За участие е необходимо да бъдат предоставени 2 литра вино, произведено през 2025 г. Конкурсът ще се проведе в две категории – вино от "Широка мелнишка лоза“ и вино "Букет“.
Пробите ще се приемат в сградата на Кметство Мелник в периода от 30 януари до 6 февруари. За допълнителна информация и координация е посочено лице за контакт – Сашо Филипов, тел. 0887 206 646.
Конкурсът е част от програмата на XIV Фестивал на мелнишкото вино, който ще се проведе на 7 и 8 февруари в сърцето на Мелник. Събитието традиционно събира ценители, туристи и производители, превръщайки най-малкия град в България в сцена на винената култура и местните традиции.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предадоха на съд двама души заради тежък пътен инцидент край Кюст...
18:43 / 15.01.2026
Главният път в Гоце Делчев е в ужасно състояние
14:57 / 15.01.2026
Гранични полицаи открили с термовизионна камера издирван за грабе...
14:18 / 15.01.2026
В Кюстендил отчитат намаление на делата по Закона за защита от до...
14:57 / 15.01.2026
Фалшива новина за басейна в ПМГ в Кюстендил притесни родителите
13:30 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.