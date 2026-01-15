На 17 януари Българската православна църква почита паметта на Св. Антоний Велики. Той е смятан за покровител на здравето и закрилник от болести. По този повод в Мелник ще бъде отбелязан храмовият празник на църквата "Свети Антоний Велики“, уникална духовна обител и единствена в България, посветена на светеца.Празничната програма започва на 16 януари с вечерна молитва от 17:30 часа, а на самия Антоновден, 17 януари, ще бъде отслужена утринна служба, която започва в 07:00 часа. Очаква се храмът да събере вярващи и гости от региона, които ще се включат в богослуженията и ще почетат светеца с молитва за здраве и благополучие.