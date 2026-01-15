ЗАРЕЖДАНЕ...
Мелник отбелязва Антоновден с тържествени служби в уникален храм
© ОБЩИНА САНДАНСКИ
Празничната програма започва на 16 януари с вечерна молитва от 17:30 часа, а на самия Антоновден, 17 януари, ще бъде отслужена утринна служба, която започва в 07:00 часа. Очаква се храмът да събере вярващи и гости от региона, които ще се включат в богослуженията и ще почетат светеца с молитва за здраве и благополучие.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.