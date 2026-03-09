Сподели close
Медицинският хеликоптер извърши поредна успешна мисия в Благоевградска област, предаде ФОКУС.

Преди обяд въздушната линейка кацна в Гоце Делчев, от където взе 59-годишен мъж от Гърменско. Пациентът е транспортиран до столична болница. 

Медицинският хеликоптер е извикан по искане от лекарите в гоцеделчевската болница. Той е с травма на шията.