Медицинският хеликоптер извърши поредна успешна мисия в Благоевградска област, предадеПреди обяд въздушната линейка кацна в Гоце Делчев, от където взе 59-годишен мъж от Гърменско. Пациентът е транспортиран до столична болница.Медицинският хеликоптер е извикан по искане от лекарите в гоцеделчевската болница. Той е с травма на шията.