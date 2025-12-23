ЗАРЕЖДАНЕ...
Масови проверки на автомобили в Кюстендилско
© Фокус
Установени и санкционирани са 4-ма водачи, управлявали след употреба на алкохол, 1 водач – след употреба на наркотични вещества, 8 водачи са управлявали без застраховка ГО.
В рамките на операцията са установени 4-ма, обявени за общодържавно издирване.
Още по темата
/
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
Акция: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
Задържаха полицейски шеф
12.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
04.12
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Още от категорията
/
Кметът на Банско: Планината не взема жертви. Причината за нелепи инциденти с тежки, а често и фатални последици, е човешкото поведение
21.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благотворителен базар в памет на Борис Хаджиев ще се проведе в Ра...
14:16 / 22.12.2025
Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, остават в арест...
13:18 / 22.12.2025
Боровец отбелязва 130 години с празнично откриване на зимния сезо...
12:07 / 22.12.2025
Обраха фирмена база, разположена на Главен път Е-79
12:07 / 22.12.2025
Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско, бил е с 1,2 пр...
08:58 / 22.12.2025
Насрочени са частични избори за кмет в две села от област Кюстенд...
09:20 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.