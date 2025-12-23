В рамките на една седмица на територията на страната е проведена специализирана полицейска операция по линия на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – Роудпол (ROADPOL), съобщиха от пресцентъра на. В рамките на операцията са проверени на територията на Кюстендилска област 275 моторни превозни средства.Установени и санкционирани са 4-ма водачи, управлявали след употреба на алкохол, 1 водач – след употреба на наркотични вещества, 8 водачи са управлявали без застраховка ГО.В рамките на операцията са установени 4-ма, обявени за общодържавно издирване.