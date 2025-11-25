ЗАРЕЖДАНЕ...
Масови проверки на АМ "Струма"
В рамките на операцията са проверени 90 моторни превозни средства, за установените нарушения са съставени 2 фиша, 3 АУАН, връчени са и 2 ел. фиша.
Експерт обясни за общинската такса "смет": Гоце Делчев декларира, че от 2026 г. новата система ще бъде задължителна за всички домакинства
12:41
Обвинение за фатален инцидент с майка на три деца край Кюстендил
14:40 / 24.11.2025
