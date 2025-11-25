Служители на сектор "Пътна полиция“ са провели специализирана полицейска операция по широкобхватиния метод на АМ "Струма“, съобщиха от пресцентъра на. В акцията са участвали служители от ДАИ, НАП, Агенция Митници и Инспекцията по труда .В рамките на операцията са проверени 90 моторни превозни средства, за установените нарушения са съставени 2 фиша, 3 АУАН, връчени са и 2 ел. фиша.