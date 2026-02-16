ЗАРЕЖДАНЕ...
Масов бой в ромския квартал на Кюстендил
Действията са предприети след възникнал масов бой в първите минути на 14 февруари между съседи на улица "Банска“ в града.
Трима са задържани с полицейска заповед. Те са на възраст 43, 45 и 46 години. За случая е уведомена прокуратурата.
