Полицията в Кюстендил разследва масово сбиване, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. В Районното управление е образувано досъдебно производство за причинена лека телесна повреда.

Действията са предприети след възникнал масов бой в първите минути на 14 февруари между  съседи на улица "Банска“ в града.

Трима са задържани с полицейска заповед. Те са на възраст 43, 45 и 46 години. За случая е уведомена прокуратурата.