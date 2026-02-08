Сподели close
С мощен звън на хлопки, вихър от багри и неподправена емоция премина първият ден на "Джамала“ – Национален маскараден фестивал – Кюстендил, предаде ФОКУС. Центърът на града се превърна в сцена на живата българска традиция, а площад "Велбъжд“ затуптя в ритъма на хиляди участници от цялата страна – кукери, сурвакари, джамалари, бабугери, старци и сурати, които показаха богатството и силата на обичаите.

Фестивалът започна по особено вълнуващ начин с детско дефиле на маски, изработени от малките творци от детските градини и училищата в Кюстендил. Честта да водят детското шествие имаха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов – символичен жест, който подчерта приемствеността и живата връзка между поколенията.

Групите дефилираха по ул. "Демокрация“ и представиха обредите си на площад "Велбъжд“ пред многобройна публика и фестивалното жури. Първият ден донесе емоции, смях и възторг, както и усещането, че Кюстендил отново е сърцето на маскарадната традиция в България.

Днес фестивалът продължава с още по-силна енергия и нови акценти. Вторият ден на "Джамала“ излиза и извън рамките на централния площад – в парка пред Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където от 10:30 часа ще се снима епизод от новия сезон на Hell's Kitchen Bulgaria. В снимките ще се включат и джамалджийски групи от кюстендилските села, които ще представят автентичната местна традиция и ще покажат духа на региона пред националната телевизионна публика.

Фестивалните дефилета на площад "Велбъжд“ започват от 12.00 часа, когато маскарадните групи отново ще изпълнят пространството със звън на хлопки, огън и ритуали за здраве и плодородие.

Отворено е и пъстрото "Джамалджийско село“ – място за срещи със занаятчии, производители и артисти, където сред аромати на традиционна храна, ръчно изработени маски и народна музика посетителите могат да се потопят напълно в атмосферата на празника.

Вторият ден на "Джамала“ обещава още силни емоции, нови срещи и незабравими моменти. Кюстендил отново доказва, че е град, в който традицията не се пази зад витрини, а се живее – с ритъм, огън и сърце.