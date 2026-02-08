ЗАРЕЖДАНЕ...
Маскарадната традиция събра поколения на "Джамала"
© ФОКУС
Фестивалът започна по особено вълнуващ начин с детско дефиле на маски, изработени от малките творци от детските градини и училищата в Кюстендил. Честта да водят детското шествие имаха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов – символичен жест, който подчерта приемствеността и живата връзка между поколенията.
Групите дефилираха по ул. "Демокрация“ и представиха обредите си на площад "Велбъжд“ пред многобройна публика и фестивалното жури. Първият ден донесе емоции, смях и възторг, както и усещането, че Кюстендил отново е сърцето на маскарадната традиция в България.
Днес фестивалът продължава с още по-силна енергия и нови акценти. Вторият ден на "Джамала“ излиза и извън рамките на централния площад – в парка пред Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където от 10:30 часа ще се снима епизод от новия сезон на Hell's Kitchen Bulgaria. В снимките ще се включат и джамалджийски групи от кюстендилските села, които ще представят автентичната местна традиция и ще покажат духа на региона пред националната телевизионна публика.
Фестивалните дефилета на площад "Велбъжд“ започват от 12.00 часа, когато маскарадните групи отново ще изпълнят пространството със звън на хлопки, огън и ритуали за здраве и плодородие.
Отворено е и пъстрото "Джамалджийско село“ – място за срещи със занаятчии, производители и артисти, където сред аромати на традиционна храна, ръчно изработени маски и народна музика посетителите могат да се потопят напълно в атмосферата на празника.
Вторият ден на "Джамала“ обещава още силни емоции, нови срещи и незабравими моменти. Кюстендил отново доказва, че е град, в който традицията не се пази зад витрини, а се живее – с ритъм, огън и сърце.
Още от категорията
/
Диана Русинова за Кресненското дефиле: Ежедневни срутвания на скална маса, а мостовете и тунелите са в апокалиптично състояние
11:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Празник на виното събра ценители на божествената напитка в благое...
18:32 / 07.02.2026
Библиотеката в Кюстендил с люляково вдъхновение през февруари
17:25 / 06.02.2026
Над 680 деца са преминали през музейните работилници в Кюстендил
17:25 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.