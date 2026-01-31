ЗАРЕЖДАНЕ...
Мащабна възстановка отбеляза Освобождението на Кюстендил
© ФОКУС
Пред къща музей "Ильо войвода“ оживяха сцени от миналото – автентични униформи и народни носии, оръжия от епохата и реалистични бойни действия, които създадоха силно въздействаща и емоционална атмосфера.
Жителите и гостите на града бяха пренесени към едни от най-драматичните страници в българската история – не само чрез зрелищно възпроизвеждане на събитията, но и чрез дълбоко възпоменателен жест, насочен към съхраняването на историческата памет и отдаването на заслужена почит на героите, извоювали свободата.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че се отбелязват 148 години от Освобождението на Кюстендил от турско робство – 148 години безсмъртие за героите и пример за себеотрицание.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Постоянен арест за обвинен в домашно насилие кюстендилец
18:47 / 30.01.2026
Общините Кюстендил и Рила с инвестиции в амбулаторната грижа
14:58 / 30.01.2026
Институциите в Кюстендил с усилия за връщане на деца в училище
14:58 / 30.01.2026
Бебе на 2026 година в община Симитли е момче
12:34 / 30.01.2026
Област Кюстендил преминава успешно процеса по превалутиране
12:18 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.