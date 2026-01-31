Сподели close
Историческа възстановка на героизъм и саможертва отбеляза 148 години от Освобождението на Кюстендил от османско владичество, предаде ФОКУС. Живата картина, организирана от Община Кюстендил и сътворена от членовете на Национално дружество "Традиция“ и танцьорите от Танцов състав "Пауталия“, върна зрителите 148 години назад – в съдбовните дни на героичното освобождение на Кюстендил, пресъздадени с впечатляваща историческа достоверност .

Пред къща музей "Ильо войвода“ оживяха сцени от миналото – автентични униформи и народни носии, оръжия от епохата и реалистични бойни действия, които създадоха силно въздействаща и емоционална атмосфера.

Жителите и гостите на града бяха пренесени към едни от най-драматичните страници в българската история  – не само чрез зрелищно възпроизвеждане на събитията, но и чрез дълбоко възпоменателен жест, насочен към съхраняването на историческата памет и отдаването на заслужена почит на героите, извоювали свободата.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че се отбелязват 148 години от Освобождението на Кюстендил от турско робство – 148 години безсмъртие за героите и пример за себеотрицание.