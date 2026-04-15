В публичното пространство излезе информация, че към дружеството е открита наказателна процедура, което означава, че при една от извършените контролни проверки е установено нарушение, за което дружеството евентуално ще бъде санкционирано“, посочиха от ТЕЦ – "Бобов дол“ за ФОКУС.

РИОСВ – София извършва непрекъснати проверки на дружеството по всички компоненти на околната среда и спазването на условията, заложени в комплексното разрешително, казват от централата. При установени нарушения се съставят актове, впоследствие се издават наказателни постановления.

Към днешна дата, по предписание на РИОСВ – София, ТЕЦ "Бобов дол" АД работи с намалена мощност.

От 01.03.2026 г. в централата започна мащабен планов ремонт, който ще приключи на 30.09.2026 г. Ремонтната програма предвижда дейности по блокове и цехове и ще се извърши последователно на трите енергийни котела, като същевременно ще се отстраняват и настъпили аварийни ситуации с цел нормалната експлоатация на съоръженията.

В ремонтната програма за 2026 г. на дружеството са заложени дейности по съоръженията и са определени срокове за изпълнение, съобразени с тежестта на повредите, необходимостта от оптимизация на производствените процеси и осигуряването на безопасна среда за работния персонал. Най-належащи за изпълнение са дейностите по възстановяване на аварирали участъци – източници на предполагаеми неорганизирани прахови емисии.

Ремонтната програма за 2026 г. е продължение на вече реализираната през 2025 г. и ще доведе до цялостна рехабилитация и качествено подобрение на работата на централата след девет месеца, преди следващата стъпка, свързана със замяна на съществуващото гориво с природен газ.