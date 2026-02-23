В Кюстендил предстои поредната благотворителна инициатива в подкрепа на бездомните животни, предаде. Събитието ще се проведе от 27 февруари до 1 март на площад "Велбъжд“ в града.Всеки ден от 10.00 до 18.30 часа ще се предлагат ръчно изработени червено-бели мартеници, а събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на четириногите без стопани и подслон.Организатор на тридневния благотворителен базар е сдружение "Мръсни лапички“. "Кой каза, че мартениците носят късмет само на хората? Нека тази година донесем късмет и на бездомните животни. Ще ви очакваме с красиви мартеници, пролетно настроение и много кауза в сърцата. С всяко дарение помагате на животинче в нужда“, посочват организаторите.