Маркировка и монтаж на лампи по пътя за "Гюешево"

От днес до 14 септември ще се променя организацията на движение в посока Радомир и по път I-6 ГКПП – "Гюешево" – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, поради полагане на маркировка, съобщиха от пресцентъра на Агенция пътна инфраструктура. Дейностите ще се изпълняват между 8.00 часа и 18.00 часа и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.



В същия период от 8.00 часа до 17.00 часа за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната.



Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.