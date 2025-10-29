ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Манастир в Симитлийско, приютявал Левски, ще отвори врати за храмовия си празник
Началото на празника ще започне в 13:00 часа с водосвет и курбан за здраве, отслужени в манастирската църква. С камбанен звън обителта ще огласи, че празникът е дошъл, и ще отвори вратите си за всички вярващи, желаещи да се поклонят и да споделят този свят ден, посветен на Св. Архангел Михаил – защитник на вярата и водач на небесните сили.
Брестовският манастир е един от най-старите в Югозападна България. През вековете манастирът е бил убежище на борци за свобода. В неговите килии са намирали подслон Илия Пандурски (дядо Ильо Марков Мальешевски) и Димитрачко Домозетски, а според разказите на дядо Пимен – чест гост на обителта – там е отсядал и самият Васил Левски.
По време на Крупнишкото земетресение през 1904 г. манастирът е бил напълно разрушен, но само две години по-късно възстановен благодарение на щедри дарители. От този период датира и голямата мраморна плоча в пода на храма, върху която е изобразен гербът на Цариградската патриаршия – двуглав орел с корона, както и имената на дарителите Златко и Петре, изписани на български език.
В миналото манастирът е разполагал с помещения за монаси и богомолци, както и с келино училище. Строен е с особен хоросан, смесен с мляко, захар и яйца, което му придавало изключителна здравина. Манастирът е бил обграден със зид висок 3 метра и широк 1 метър, наподобяващ непревземаема крепост.
Днес манастирът не е действащ, а църквата му се отваря само на големи християнски празници, какъвто е предстоящият Архангеловден. Въпреки това, обителта продължава да бъде място на духовност, вяра и историческа памет, което събира жители и гости от целия регион.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: