Манастир в Симитлийско, приютявал Левски, ще отвори врати за храмовия си празник

© В неделя, 2 ноември 2025 г., в навечерието на Архангеловден – един от големите есенни празници в православния календар, Брестовският манастир "Свети Архангел Михаил“ ще посрещне миряни за тържествено отбелязване на своя храмов празник.



Началото на празника ще започне в 13:00 часа с водосвет и курбан за здраве, отслужени в манастирската църква. С камбанен звън обителта ще огласи, че празникът е дошъл, и ще отвори вратите си за всички вярващи, желаещи да се поклонят и да споделят този свят ден, посветен на Св. Архангел Михаил – защитник на вярата и водач на небесните сили.



Брестовският манастир е един от най-старите в Югозападна България. През вековете манастирът е бил убежище на борци за свобода. В неговите килии са намирали подслон Илия Пандурски (дядо Ильо Марков Мальешевски) и Димитрачко Домозетски, а според разказите на дядо Пимен – чест гост на обителта – там е отсядал и самият Васил Левски.



По време на Крупнишкото земетресение през 1904 г. манастирът е бил напълно разрушен, но само две години по-късно възстановен благодарение на щедри дарители. От този период датира и голямата мраморна плоча в пода на храма, върху която е изобразен гербът на Цариградската патриаршия – двуглав орел с корона, както и имената на дарителите Златко и Петре, изписани на български език.



В миналото манастирът е разполагал с помещения за монаси и богомолци, както и с келино училище. Строен е с особен хоросан, смесен с мляко, захар и яйца, което му придавало изключителна здравина. Манастирът е бил обграден със зид висок 3 метра и широк 1 метър, наподобяващ непревземаема крепост.



Днес манастирът не е действащ, а църквата му се отваря само на големи християнски празници, какъвто е предстоящият Архангеловден. Въпреки това, обителта продължава да бъде място на духовност, вяра и историческа памет, което събира жители и гости от целия регион.