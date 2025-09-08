© Фокус виж галерията При изключителен интерес премина участието на читалище "Съгласие“ от село Жабокрът в Международния панаир на традиционните занаяти в музей "Етър“, съхраняващ живи традициите в занаятчийското производство, популяризиращ и опазващ културното наследство, предаде "Фокус“. Читалището е пазител на традицията по приготвяне на кюстендилски зелник и участва с демонстрации по неговото приготвяне.



ЮНЕСКО призна приготвянето на кюстендилския зелник за особено умение и вписа организацията в листата с Живи човешки съкровища.



Тънки кори, точени със "сукалкя“, сушени и поръсени с царевично брашно. Плънката може да е със спанак, лапад, коприва, праз или зеле – винаги вкусна, винаги неповторима.



Поднесен с мътеница или кисело мляко – зелникът е с вкус, който кара човек да си оближе пръстите.



Зелникът е вид баница, в средата на която се поставя т. нар. "зеле“. Тази плънка не е задължително да бъде от зеле – може да се приготви от запържен праз лук, спанак, коприва, лапад и всякаква друга зеленѝя. Най-напред върху тепсията се слага една голяма кора, чийто краища излизат извън съда. В средата се реди плънката и около нея, напръскани с мазнина корите се надиплят. Краищата на долната кора се завиват към средата. Зелникът може да бъде постен или блажен с "жмерки“ (пръжки) върху горната кора.