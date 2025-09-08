ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мало и голямо вкуси кюстендилски зелник в "Етър"
ЮНЕСКО призна приготвянето на кюстендилския зелник за особено умение и вписа организацията в листата с Живи човешки съкровища.
Тънки кори, точени със "сукалкя“, сушени и поръсени с царевично брашно. Плънката може да е със спанак, лапад, коприва, праз или зеле – винаги вкусна, винаги неповторима.
Поднесен с мътеница или кисело мляко – зелникът е с вкус, който кара човек да си оближе пръстите.
Зелникът е вид баница, в средата на която се поставя т. нар. "зеле“. Тази плънка не е задължително да бъде от зеле – може да се приготви от запържен праз лук, спанак, коприва, лапад и всякаква друга зеленѝя. Най-напред върху тепсията се слага една голяма кора, чийто краища излизат извън съда. В средата се реди плънката и около нея, напръскани с мазнина корите се надиплят. Краищата на долната кора се завиват към средата. Зелникът може да бъде постен или блажен с "жмерки“ (пръжки) върху горната кора.
