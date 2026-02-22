Малко над 20% е избирателната активност в селата Блажиево и Бараково към 11.00 часа, предаде. Изборният ден в двете населени места в област Кюстендил протича спокойно.В село Блажиево до урните са отишли 73 души от общо 336 избиратели, което представлява 21,73% активност. Няма подадени жалби и сигнали, свързани с изборното законодателство.В село Бараково, където е разкрита една избирателна секция, са гласували 67 от общо 300 избиратели. Избирателната активност там е 22,33%. В Общинската избирателна комисия в Кочериново няма регистрирани сигнали за нарушения към този час.По трима са кандидатите за кмет в двете населени места.