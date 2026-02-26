Сподели close
Малчугани от детските градини в Кюстендил окичиха с мартеници дръвчетата в центъра на града и внесоха празнично настроение в навечерието на 1 март, предаде ФОКУС. С пискюли от усукани бели и червени конци, изработени с много старание и въображение, улица "Демокрация“ при Обредния дом се превърна в пъстра картина на българската традиция.

Децата нарекоха мартениците за обич, здраве и късмет, а усмивките им допълниха празничната атмосфера.

Инициативата се организира за поредна година и дава възможност на най-малките да се докоснат до магията на българските обичаи и да усетят духа на Баба Марта. Събитието уважи и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който поздрави децата за тяхната активност и ентусиазъм. Той им пожела да бъдат здрави, усмихнати и да пазят живи българските традиции.