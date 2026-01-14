Две досъдебни производства са образувани на територията на област Кюстендил за случаи на насилие и хулиганство, съобщиха от пресцентъра на. В Районното управление в Кюстендил е започнато разследване срещу 51-годишна жена от село Лозно, която е причинила лека телесна повреда на дъщеря си. Случаят е докладван на прокуратурата.В отделен инцидент, в Районното управление в Дупница е задържан 20-годишен мъж за хулиганска проява и отправени закани към негов познат. По случая също е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.