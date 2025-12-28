ЗАРЕЖДАНЕ...
Магията на джаза завладя коледния Кюстендил
© Владислав Чанев
Под звездното коледно небе джазът се вплете в празничната атмосфера, а площад "Велбъжд“ се превърна в място за среща на поколения – от верните почитатели на артиста до онези, които тепърва откриваха силата на стила, класата и истинското сценично присъствие.
Великолепни интерпретации и фини музикални нюанси изпълниха вечерта, носейки добро настроение и празничен дух. Музиката звучеше леко и нежно, обгръщайки публиката с усещане за елегантност, спокойствие и коледна топлина.
С характерния си плътен и кадифен глас Васил Петров изпълни площада с емоция, превръщайки концерта в споделено преживяване – красива среща между музика, спомени и коледно очакване.
На сцената заедно с Васил Петров бяха музикантите Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас, и Кристиян Желев – ударни. Концертът беше част от празничната програма на "Приказната Коледа на Кюстендил“.
Още по темата
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
27.12
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Традиция и вкус на празника на Добринищката капама
22:34 / 27.12.2025
Коледарски наричания за пълни бани и хотели в Кюстендил
15:00 / 27.12.2025
Осоговската планина е под пелена от 40-сантиметров сняг. Хижите с...
14:08 / 27.12.2025
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден"...
12:56 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.