Легендарният джаз изпълнител Васил Петров превърна коледните празници на кюстендилци в истинска музикална магия, предаде. Обичаният джазмен с кадифен глас, наричан "българският Франк Синатра“, превърна зимната вечер в Кюстендил в елегантно и незабравимо музикално преживяване и накара Коледа да звучи по един различен, изискан и топъл начин.Под звездното коледно небе джазът се вплете в празничната атмосфера, а площад "Велбъжд“ се превърна в място за среща на поколения – от верните почитатели на артиста до онези, които тепърва откриваха силата на стила, класата и истинското сценично присъствие.Великолепни интерпретации и фини музикални нюанси изпълниха вечерта, носейки добро настроение и празничен дух. Музиката звучеше леко и нежно, обгръщайки публиката с усещане за елегантност, спокойствие и коледна топлина.С характерния си плътен и кадифен глас Васил Петров изпълни площада с емоция, превръщайки концерта в споделено преживяване – красива среща между музика, спомени и коледно очакване.На сцената заедно с Васил Петров бяха музикантите Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас, и Кристиян Желев – ударни. Концертът беше част от празничната програма на "Приказната Коледа на Кюстендил“.