МО: Военнослужещи продължават да участват в гасенето на пожара в Национален парк "Пирин"

© Два хеликоптера "Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили участват днес, 12 август 2025 г., в гасенето на големия горски пожар в Пирин планина. Хеликоптерите излетяха в 07.55 ч и в 08.49 ч и вече се включиха в погасяването на огнища на пожара, в координация със служителите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.



Продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, Благоевград в гасенето на пожара, съобщават от Министерството на отбраната.



На терен са 20 военнослужещи с 4 единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк "Пирин". За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.