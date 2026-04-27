За осемнадесета година Кюстендил е домакин на четири приказни класически концерта - формат без аналог в града на Майстора.
Ето и програмата, а мястото е Художествена галерия "Владимир Димитров-Майстора“:
07.05 в 18:00ч. - Джаз концерт "Импровизацията среща фолклора и класиката“ – Димитър Горчаков - пиано
14.05 в 18:00ч. - На учителя с любов“: В памет на проф. Павел Герджиков – Проект на Национална Музикална Академия "Панчо Владигеров“
20.05 в 18:00ч. - Струнен концерт на "Classic Art" Квартет - Музика от Моцарт, Големинов, Рахманинов
27.05 в 18:00ч. - "Вечната класика“ – Концерт с международно участие: Акико Хасегава (Швейцария) – цигулка и Евелина Станчовска – пиано
Организаторите от Община Кюстендил и Музикално сдружение "Марин Големинов“ съобщават, че билети можете да закупите час иполовина преди всеки концерт на касите на Художествената галерия.
Ето и цените:
Билет за единичен концерт: 10 евро
Карта за всички 4 концерта: 30 евро
За студенти и пенсионери: с 50% отстъпка
Вход СВОБОДЕН за ученици!
