За осемнадесета година Кюстендил е домакин на четири приказни класически концерта - формат без аналог в града на Майстора.

Ето и програмата, а мястото е Художествена галерия "Владимир Димитров-Майстора“:

07.05 в 18:00ч. - Джаз концерт "Импровизацията среща фолклора и класиката“ – Димитър Горчаков - пиано

14.05 в 18:00ч. - На учителя с любов“: В памет на проф. Павел Герджиков – Проект на Национална Музикална Академия "Панчо Владигеров“

20.05 в 18:00ч. - Струнен концерт на "Classic Art" Квартет - Музика от Моцарт, Големинов, Рахманинов

27.05 в 18:00ч. - "Вечната класика“ – Концерт с международно участие: Акико Хасегава (Швейцария) – цигулка и Евелина Станчовска – пиано

Организаторите от Община Кюстендил и Музикално сдружение "Марин Големинов“ съобщават, че билети можете да закупите час иполовина преди всеки концерт на касите на Художествената галерия.

Ето и цените:

Билет за единичен концерт: 10 евро

Карта за всички 4 концерта: 30 евро

За студенти и пенсионери: с 50% отстъпка

Вход СВОБОДЕН за ученици!