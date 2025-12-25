Лошото време отмени обедните събития от "Приказната Коледа на Кюстендил“, предаде. От Общината в града под "Хисарлъка“ съобщиха, че заради неблагоприятните метеорологични условия се отменя планираното посрещане на Дядо Коледа, с участието на децата от Обединен детски комплекс и Вокална група "Калпазани“.Коледният базар ще продължи да работи по програма.В Кюстендил продължава да вали силен дъжд, придружен с вятър. За цялата област е обявен жълт код за опасни метеорологични явления. Очакванията са в по-късните часове валежът да бъде от сняг.