Лошото време отмени обедните събития от "Приказната Коледа на Кюстендил"
Коледният базар ще продължи да работи по програма.
В Кюстендил продължава да вали силен дъжд, придружен с вятър. За цялата област е обявен жълт код за опасни метеорологични явления. Очакванията са в по-късните часове валежът да бъде от сняг.
Издирван за киберпрестъпления мъж остава в ареста в Кюстендил
17:13 / 24.12.2025
Спасиха пострадала жена в Рила планина
13:31 / 24.12.2025
От днес: Без синя зона в Благоевград и Сандаски заради празниците...
11:41 / 24.12.2025
Meteo Bulgaria издаде оранжев код за Благоевград: Дъждът ще преми...
10:34 / 24.12.2025
Въпреки липсата на сняг: Засилено присъствие на туристи в Банско ...
09:44 / 24.12.2025
Ръст на таксата за битови отпадъци в Дупница
15:49 / 23.12.2025
