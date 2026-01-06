Сподели close
Литийно шествие и ритуал по спасяването на Богоявленския кръст ще се проведат в Кюстендил, предаде ФОКУС. Шествието ще започне в 11.30 часа от храм "Успение Богородично“ и ще премине до река Банщица.

В 12.00 часа на брега на реката ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет, след което по традиция Светият кръст ще бъде потопен във водите на река Банщица.

Желаещите да участват в изваждането на Светия кръст могат да се запишат в своите енорийски храмове до началото на литийното шествие.

Ритуалът ще бъде извършен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил.

Кюстендилската духовна околия и Община Кюстендил отправят покана към жителите и гостите на града да се включат в тържествения християнски обичай, който символизира вярата, надеждата и Божието благословение.