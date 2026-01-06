Литийно шествие и ритуал по спасяването на Богоявленския кръст ще се проведат в Кюстендил, предаде. Шествието ще започне в 11.30 часа от храм "Успение Богородично“ и ще премине до река Банщица.В 12.00 часа на брега на реката ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет, след което по традиция Светият кръст ще бъде потопен във водите на река Банщица.Желаещите да участват в изваждането на Светия кръст могат да се запишат в своите енорийски храмове до началото на литийното шествие.Ритуалът ще бъде извършен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил.Кюстендилската духовна околия и Община Кюстендил отправят покана към жителите и гостите на града да се включат в тържествения християнски обичай, който символизира вярата, надеждата и Божието благословение.