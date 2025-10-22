Литературна вечер в Кюстендил връща читателите в Древна Тракия

© Фокус Архив Младата писателка Костадина Костова ще представи в Кюстендил своя нов роман "Трифена“, предаде "Фокус“. Литературната вечер се организира от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ и ще започне от 18:00 часа в залата на Възрожденското училище.



Романът ще върне публиката в I век след Христа и ще разкаже за Антония Трифена – тракийска владетелка, чиято история оживява чрез словото на една съвременна млада писателка.



Гостите ги очаква пътуване далеч назад във времето – към Древна Тракия, света на богове и митове, на племена и легенди, на борбата за свобода и силата на човешкия избор. Участниците в литературната вечер ще се потопят в света на древните траки, на силните жени и вечните избори, които оформят съдбата.



Костадина Костова е завършила Американския университет в България със специалности "Журналистика и комуникации“ и "Европеистика“. Професионалният ѝ път преминава през сферата на комуникациите, дизайна и технологиите, но любовта към словото я отвежда към литературата.



Тя дебютира с романа "Третото царство“, който привлича вниманието на читателите с историческата си дълбочина и човешките си истории.