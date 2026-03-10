Литературна среща с поетесата Здравка Радичкова – Заря ще се състои във Възрожденско училище по покана на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“, предаде. Началото е от 17.30 часа. Авторката ще представи своята стихосбирка "Крилете на душата“ – книга за духовния полет, светлината и силата на словото.Здравка Радичкова – Заря е филолог, дългогодишен преподавател и утвърден поет. Нейни есета и стихотворения са публикувани в местни и национални вестници и списания, както и в алманаха "Ирин-Пирин“.Автор е на стихосбирките "Крилете на душата“ и "Божественият огън“, в които основни теми са духовността, човешката чувствителност и силата на вдъхновението.Организаторите отправят покана към всички любители на поезията да присъстват на събитието и да се срещнат лично с авторката.