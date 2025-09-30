ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лековитата минерална вода в Кюстендил ще тече по ново трасе
Новата тръба, с капацитет 30 литра в секунда, трябва да осигурява стабилно подаване. По време на строителството старото трасе ще остане в експлоатация, за да не се прекъсне доставката, макар че е възможно временно понижение на налягането. Работите се очаква да приключат за около 60 дни.
Инвестицията е в размер на над 317 000 лева и се осигурява от капиталовите разходи на общинския бюджет за 2025 година.
"Минералната вода е наш приоритет - тя е една от причините за възникването на селище тук преди 8 000 години, а преди 2 000 години Кюстендил получава статут на град именно заради нея“, заяви кметът. Инж. Атанасов посочи, че това е важно и за развитието на туристическия сектор в града.
