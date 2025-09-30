Новини
Лековитата минерална вода в Кюстендил ще тече по ново трасе
Автор: Венцислав Илчев 13:55Коментари (0)34
© Фокус
Община Кюстендил предприема значима реконструкция на магистралния водопровод, по който се доставя горещата минерална вода до града, предаде репортер на "Фокус“. Кметът инж. Огнян Атанасов обяви, че старото трасе - от каптажа при кооперативния пазар, през улиците "Пауталия“, "Търговска“ до "Демокрация“, ще бъде подменено с нова топлоизолирана, дебелостенна тръба, която да отговаря на съвременните стандарти и да намали броя на авариите.

Новата тръба, с капацитет 30 литра в секунда, трябва да осигурява стабилно подаване. По време на строителството старото трасе ще остане в експлоатация, за да не се прекъсне доставката, макар че е възможно временно понижение на налягането. Работите се очаква да приключат за около 60 дни.

Инвестицията е в размер на над 317 000 лева и се осигурява от капиталовите разходи на общинския бюджет за 2025 година.

"Минералната вода е наш приоритет - тя е една от причините за възникването на селище тук преди 8 000 години, а преди 2 000 години Кюстендил получава статут на град именно заради нея“, заяви кметът. Инж. Атанасов посочи, че това е важно и за развитието на туристическия сектор в града.







