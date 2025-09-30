© Фокус виж галерията Община Кюстендил предприема значима реконструкция на магистралния водопровод, по който се доставя горещата минерална вода до града, предаде репортер на "Фокус“. Кметът инж. Огнян Атанасов обяви, че старото трасе - от каптажа при кооперативния пазар, през улиците "Пауталия“, "Търговска“ до "Демокрация“, ще бъде подменено с нова топлоизолирана, дебелостенна тръба, която да отговаря на съвременните стандарти и да намали броя на авариите.



Новата тръба, с капацитет 30 литра в секунда, трябва да осигурява стабилно подаване. По време на строителството старото трасе ще остане в експлоатация, за да не се прекъсне доставката, макар че е възможно временно понижение на налягането. Работите се очаква да приключат за около 60 дни.



Инвестицията е в размер на над 317 000 лева и се осигурява от капиталовите разходи на общинския бюджет за 2025 година.



"Минералната вода е наш приоритет - тя е една от причините за възникването на селище тук преди 8 000 години, а преди 2 000 години Кюстендил получава статут на град именно заради нея“, заяви кметът. Инж. Атанасов посочи, че това е важно и за развитието на туристическия сектор в града.



