Кюстендил ще бъде домакин на лекция за лавинна безопасност, предаде. Срещата е предвидена за 10 януари от 16.00 часа в зала "Лотос“. Инициативата е на фондация "Николай Додов“, а лектори ще бъдат Бианка Стефанова и Никола Манолов.По време на лекцията ще се представят рисковете, които крие зимната планина и как хората може да се предпазят от тях. Участниците ще бъдат запознати с лавинна екипировка, лавинни курсове и къде в България може да се придобият нужните знания."Тази лекция е един жест към всички любители на зимната планината в Кюстендил, които абсолютно безплатно могат да се докоснат до знания, които са нужни на всеки един човек, който обича белите склонове, без значение дали практикува фриирайд, каране по писти или просто обича разходките в планината“, посочиха още организаторите.Според тях интересът към зимната планина става все по-голям и това изисква сериозна култура от страна на практикуващите снежни спортове.