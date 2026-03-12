Иновативна хирургична методика беше въведена в Клиниката по съдова хирургия на АСК УМБАЛ "Токуда". Тромб-атеректомията представлява физическо премахване на плаката от артериите и на наложените тромби към нея. Методът позволява "изчистване“ на плаката от вътрешната страна на артерията. Обикновено се извършва чрез т.нар "отворена“ хирургия, но екипът от съдови хирурзи я прилага ендоваскуларно (минимално извазивно)."Процедурата, която извършваме е вътре-съдова. Чрез убождане през артерията вкарваме специфичен катетър, с който успяваме на премахнем плаката от вътрешната страна на съда. Съществената разлика с класическата ендоваскуларна хирургия е, че при нея ние "отбутваме“ плаките настрани, раздуваме с балон, за да създадем пространство и поставяме стент, който да държи създадения от нас канал отворен и така най-общо казано болестта остава настрани. При тази иновативна процедура ние премахваме плаката физически, което е много по-оптимално решение.“, обясни д-р Емил Белински, специалист в Клиника по съдова хирургия.Първата процедура в лечебното заведение бе извършвана при пациент, при когото всички класически методи не могат да бъдат приложени. Ако не се проведе тромб-атеректомия в неговия случай единствения вариант за действие е ампутация над колято на крака."В неговия случай всички класически методи, които съдовата хирургия предлага, бяха изчерпани. Артериите бяха прекалено калцирали и нямаше никаква възможност за използване на подходяща вена, за да можем да направим байпас. Пациентът е лекуван в ралзични болници в столицата, извършена е ампутация на предностъпието на същия крак, правена е и кожна пластика, която е зараснала, но в последствие раните рецидивират и състоянието му отново се влошава драстично. Така че при този пациент, както и при други, говорим за случай, в който абсолютно всички методи на лечение са прилагани в годините, но за съжаление са давали резултат за известен период от време, след което състоянието на крака му отново се е влошавало и фактически беше наложителна ампутация на крайника.“, допълни д-р Белински.Към момента методът се прилага в Клиниката по съдова хирургия на АСК УМБАЛ "Токуда" и е достъпен за всички подходящи пациенти.