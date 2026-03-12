ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекари в столична болница спасяват крайници от ампутация
© Acibadem City Clinic
"Процедурата, която извършваме е вътре-съдова. Чрез убождане през артерията вкарваме специфичен катетър, с който успяваме на премахнем плаката от вътрешната страна на съда. Съществената разлика с класическата ендоваскуларна хирургия е, че при нея ние "отбутваме“ плаките настрани, раздуваме с балон, за да създадем пространство и поставяме стент, който да държи създадения от нас канал отворен и така най-общо казано болестта остава настрани. При тази иновативна процедура ние премахваме плаката физически, което е много по-оптимално решение.“, обясни д-р Емил Белински, специалист в Клиника по съдова хирургия.
Първата процедура в лечебното заведение бе извършвана при пациент, при когото всички класически методи не могат да бъдат приложени. Ако не се проведе тромб-атеректомия в неговия случай единствения вариант за действие е ампутация над колято на крака.
"В неговия случай всички класически методи, които съдовата хирургия предлага, бяха изчерпани. Артериите бяха прекалено калцирали и нямаше никаква възможност за използване на подходяща вена, за да можем да направим байпас. Пациентът е лекуван в ралзични болници в столицата, извършена е ампутация на предностъпието на същия крак, правена е и кожна пластика, която е зараснала, но в последствие раните рецидивират и състоянието му отново се влошава драстично. Така че при този пациент, както и при други, говорим за случай, в който абсолютно всички методи на лечение са прилагани в годините, но за съжаление са давали резултат за известен период от време, след което състоянието на крака му отново се е влошавало и фактически беше наложителна ампутация на крайника.“, допълни д-р Белински.
Към момента методът се прилага в Клиниката по съдова хирургия на АСК УМБАЛ "Токуда" и е достъпен за всички подходящи пациенти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Банско и Черна гора обменят туристически опит
17:23 / 11.03.2026
Ученици от Сандански влязоха в ролята на журналисти, ето кого усп...
15:52 / 11.03.2026
В Дупница обявиха конкурс за финансиране на младежки инициативи
15:50 / 11.03.2026
В Кюстендил осъдиха непалци заради опит за незаконно преминаване ...
12:23 / 11.03.2026
Установиха издирвано момче в село Шишковци
11:49 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.