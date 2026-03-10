Лек автомобил изгоря на АМ "Струма“ край Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Причината е техническа неизправност.Инцидентът е възникнал при отбивката за Дупница км 60, пожарът е угасен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Дупница, няма пострадали хора. Автомобилът е унищожен.