С празнична програма и силно присъствие на любители на зимните спортове Банско официално откри зимния туристически сезон 2025/2026. Градът и планината отново се превърнаха в притегателен център за гости от страната и чужбина.Откриването в ски зоната премина под знака на спорта и емоциите. На пистите се събраха легендите на алпийските ски Марк Жирардели и Джорджо Рока, както и възпитаници на местните ски училища. Празничната атмосфера беше допълнена от атрактивни игри и състезателни формати, които привлякоха вниманието на многобройната публика.В рамките на среща с медиите кметът на община Банско Стойчо Баненски подчерта готовността на курорта да посрещне новия сезон с подобрена инфраструктура, добра организация и пълна координация между институциите и туристическия бранш.Празникът продължи в центъра на града, където по традиция жителите и гостите на Банско бяха посрещнати с фолклорна програма и кулинарно представяне на традиционни бански ястия.Сред официалните гости на събитието бяха Павлин Петров – заместник-министър на туризма, Мая Христоскова – изпълнителен директор на "Юлен“ АД, Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, проф. Николай Изов – помощник-ректор на НСА, както и ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели.Сезон 2025/2026 започва в Банско с оптимизъм, амбиция за силна зима и високи очаквания за още повече спортни и туристически емоции.