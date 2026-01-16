ЗАРЕЖДАНЕ...
Легенди на българския спорт пристигат в Сандански за "Спортист на годината"
©
От общината представиха и конкретните имена, а именно:
Красимир Балъков - Футболна легенда, част от звездния национален отбор по футбол, прославили България на Световното първенство в САЩ’ 94 г.;
Невяна Владинова - Eдно от златните момичета на българската художествена гимнастика. На Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро е единствената представителка на България в индивидуалната надпревара в художествената гимнастика. Световна вицешампионка (отборно). Понастоящем - вицепрезидент на БФХГ;
Армен Назарян - Двукратен олимпийски шампион, един от символите на българската борба.
Престижната класация, в която спортистите от общината получават признание за труда си през годината – Спортист на годината 2025., ще се проведе в Спортната зала на 20 януари (вторник), от 18:00 ч.
Отличията се присъждат за значими постижения в областта на спорта през годината.
Ще бъдат отличени и Треньор и Отбор на годината.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предадоха на съд двама души заради тежък пътен инцидент край Кюст...
18:43 / 15.01.2026
Главният път в Гоце Делчев е в ужасно състояние
14:57 / 15.01.2026
Гранични полицаи открили с термовизионна камера издирван за грабе...
14:18 / 15.01.2026
В Кюстендил отчитат намаление на делата по Закона за защита от до...
14:57 / 15.01.2026
Фалшива новина за басейна в ПМГ в Кюстендил притесни родителите
13:30 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.