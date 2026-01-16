Изявени български спортисти, оставили трайна следа в историята на родния спорт, ще бъдат специални гости на тържествената церемония по връчването на наградите "Спортист на годината 2025“ на община Сандански.От общината представиха и конкретните имена, а именно:Красимир Балъков - Футболна легенда, част от звездния национален отбор по футбол, прославили България на Световното първенство в САЩ’ 94 г.;Невяна Владинова - Eдно от златните момичета на българската художествена гимнастика. На Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро е единствената представителка на България в индивидуалната надпревара в художествената гимнастика. Световна вицешампионка (отборно). Понастоящем - вицепрезидент на БФХГ;Армен Назарян - Двукратен олимпийски шампион, един от символите на българската борба.Престижната класация, в която спортистите от общината получават признание за труда си през годината – Спортист на годината 2025., ще се проведе в Спортната зала на 20 януари (вторник), от 18:00 ч.Отличията се присъждат за значими постижения в областта на спорта през годината.Ще бъдат отличени и Треньор и Отбор на годината.