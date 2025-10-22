ЗАРЕЖДАНЕ...
|Легендата за Струма невеста оживява в Кюстендил
Премиерата ще се състои на 24 октомври от 19.00 часа в Драматичния театър в Кюстендил. Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура“ и Танцова формация "Партньори“. В него ще участват над 100 души – от деца до възрастни, които с обич и отдаденост ще пресъздадат културното богатство на Кюстендилския край.
Режисьор е Лозен Йорданов, хореографи – Тони Кенов и Димитрина Укалска, а либрето, сценография и костюмография са дело на Евгени Серафимов.
"Струма невеста“ ще разкаже историите на миналото чрез танц и съвременен театрален език, съчетавайки традиционен фолклор, модерен балет и иновативни сценични похвати. Това ще бъде едно емоционално и визуално пътешествие, което ще обедини поколения и ще вдъхнови нови срещи и идеи.
