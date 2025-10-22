Легендата за Струма невеста оживява в Кюстендил

© Фокус Архив В сърцето на Кюстендилско ще оживеят древни митове и легенди, преплетени с танц, музика и магия, предаде "Фокус". Театрално-танцовият спектакъл "Струма невеста“ ще пренесе зрителя в свят, където традицията ще срещне съвременността и духът на региона ще се пробуди с нова сила.



Премиерата ще се състои на 24 октомври от 19.00 часа в Драматичния театър в Кюстендил. Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура“ и Танцова формация "Партньори“. В него ще участват над 100 души – от деца до възрастни, които с обич и отдаденост ще пресъздадат културното богатство на Кюстендилския край.



Режисьор е Лозен Йорданов, хореографи – Тони Кенов и Димитрина Укалска, а либрето, сценография и костюмография са дело на Евгени Серафимов.



"Струма невеста“ ще разкаже историите на миналото чрез танц и съвременен театрален език, съчетавайки традиционен фолклор, модерен балет и иновативни сценични похвати. Това ще бъде едно емоционално и визуално пътешествие, което ще обедини поколения и ще вдъхнови нови срещи и идеи.