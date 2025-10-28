ЗАРЕЖДАНЕ...
|Легендата за Кадин мост оживя на кюстендилска сцена
Танцова формация "Партньори“ представи уникален спектакъл, в който чрез традиционен фолклор, модерен балет, блестящо художествено осветление и мултимедийни ефекти беше разказана вълнуваща приказка по легендата за Кадин мост, Майстор Манол и Струма Невеста.
"Вдъхновен от местни митове, легенди и исторически факти, спектакълът докосна публиката. Сълзи от вълнение и бурни аплодисменти бяха наградата за всички участници на сцената, както и за специалистите, работили по подготовката – хореографията на Тони Кенов и Димитринка Укалска, сценографията, костюмите и реквизита на Евгени Серафимов, и режисурата на Лозен Йорданов. Най-бурните аплодисменти бяха за малката Никол Кенова, която, макар и само на 3 години, спечели сърцата на публиката със своя чар и артистичност“, споделиха организаторите.
Идеята на спектакъла е да популяризира културното наследство на Югозападна България, както и да съживи интереса към местните митове и легенди, превръщайки ги в повод за нови срещи, вдъхновения и туристически посещения.
Формацията благодари за подкрепата на Национален фонд "Култура“, както и за всички поздравителни адреси и цветя, получени от институции, организации и творчески колективи от региона и страната. Организаторите изразиха надежда, че през следващата година, когато ще бъде отбелязана 20-годишнината на формацията, отново ще зарадват своите почитатели с юбилейно представление.
"Извиняваме се на всички, които не успяха да присъстват на премиерата заради запълнените места. Обещаваме своевременно да ги уведомим кога ще могат да гледат спектакъла онлайн и по местните телевизии“, посочиха от формация "Партньори“.
Формацията изказва специални благодарности на своята публика за постоянната подкрепа през всичките 19 години на съществуване.
