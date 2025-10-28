Новини
Легендата за Кадин мост оживя на кюстендилска сцена
Автор: Венцислав Илчев 09:49
© Фокус

Премиерата на спектакъла "Струма невеста“, базиран на легенди от Кюстендилско, се състоя пред препълнена зала в Общинския драматичен театър, съобщиха от Сдружение "Партньори“. Организаторите посочиха, че залата дори не е успяла да побере всички желаещи да видят представлението.

Танцова формация "Партньори“ представи уникален спектакъл, в който чрез традиционен фолклор, модерен балет, блестящо художествено осветление и мултимедийни ефекти беше разказана вълнуваща приказка по легендата за Кадин мост, Майстор Манол и Струма Невеста.

"Вдъхновен от местни митове, легенди и исторически факти, спектакълът докосна публиката. Сълзи от вълнение и бурни аплодисменти бяха наградата за всички участници на сцената, както и за специалистите, работили по подготовката – хореографията на Тони Кенов и Димитринка Укалска, сценографията, костюмите и реквизита на Евгени Серафимов, и режисурата на Лозен Йорданов. Най-бурните аплодисменти бяха за малката Никол Кенова, която, макар и само на 3 години, спечели сърцата на публиката със своя чар и артистичност“, споделиха организаторите.

Идеята на спектакъла е да популяризира културното наследство на Югозападна България, както и да съживи интереса към местните митове и легенди, превръщайки ги в повод за нови срещи, вдъхновения и туристически посещения.

Формацията благодари за подкрепата на Национален фонд "Култура“, както и за всички поздравителни адреси и цветя, получени от институции, организации и творчески колективи от региона и страната. Организаторите изразиха надежда, че през следващата година, когато ще бъде отбелязана 20-годишнината на формацията, отново ще зарадват своите почитатели с юбилейно представление.

"Извиняваме се на всички, които не успяха да присъстват на премиерата заради запълнените места. Обещаваме своевременно да ги уведомим кога ще могат да гледат спектакъла онлайн и по местните телевизии“, посочиха от формация "Партньори“.

Формацията изказва специални благодарности на своята публика за постоянната подкрепа през всичките 19 години на съществуване.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
