© Фокус виж галерията Премиерата на спектакъла "Струма невеста“, базиран на легенди от Кюстендилско, се състоя пред препълнена зала в Общинския драматичен театър, съобщиха от Сдружение "Партньори“. Организаторите посочиха, че залата дори не е успяла да побере всички желаещи да видят представлението.



Танцова формация "Партньори“ представи уникален спектакъл, в който чрез традиционен фолклор, модерен балет, блестящо художествено осветление и мултимедийни ефекти беше разказана вълнуваща приказка по легендата за Кадин мост, Майстор Манол и Струма Невеста.



"Вдъхновен от местни митове, легенди и исторически факти, спектакълът докосна публиката. Сълзи от вълнение и бурни аплодисменти бяха наградата за всички участници на сцената, както и за специалистите, работили по подготовката – хореографията на Тони Кенов и Димитринка Укалска, сценографията, костюмите и реквизита на Евгени Серафимов, и режисурата на Лозен Йорданов. Най-бурните аплодисменти бяха за малката Никол Кенова, която, макар и само на 3 години, спечели сърцата на публиката със своя чар и артистичност“, споделиха организаторите.



Идеята на спектакъла е да популяризира културното наследство на Югозападна България, както и да съживи интереса към местните митове и легенди, превръщайки ги в повод за нови срещи, вдъхновения и туристически посещения.



Формацията благодари за подкрепата на Национален фонд "Култура“, както и за всички поздравителни адреси и цветя, получени от институции, организации и творчески колективи от региона и страната. Организаторите изразиха надежда, че през следващата година, когато ще бъде отбелязана 20-годишнината на формацията, отново ще зарадват своите почитатели с юбилейно представление.



"Извиняваме се на всички, които не успяха да присъстват на премиерата заради запълнените места. Обещаваме своевременно да ги уведомим кога ще могат да гледат спектакъла онлайн и по местните телевизии“, посочиха от формация "Партньори“.



Формацията изказва специални благодарности на своята публика за постоянната подкрепа през всичките 19 години на съществуване.