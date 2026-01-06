ЗАРЕЖДАНЕ...
Лазар Джаков извади светия кръст в Сандански!
По традиция, стотици жители и гости на Сандански се събраха, за да станат част от тържествения обичай, който се проведе на езерото в градски парк "Свети Врач“.
Празничният ден започна с тържествена света литургия в храм "Свети Георги“, след която литийно шествие, водено от църковното настоятелство и ръководството на община Сандански, се отправи към езерото.
В ритуала участваха военнослужещи от III-то бригадно командване – град Благоевград, както и Общинският духов оркестър "Емил Кирянов“ – Сандански.
След отслужената от отец Йордан Аврамов молитва за здраве и освещаване на водата, над 100 младежи и мъже се хвърлиха в езерото за изваждането на светия кръст, който бе изваден от Лазар Джаков.
След изваждането на кръста смелчаците развълнуваха присъстващите с традиционно мъжко хоро и изпълнение на химна на Република България.
