В Основно училище "Професор Марин Дринов“ – Кюстендил бе проведен интерактивен урок по приемственост, предаде. Четвъртокласниците се запознаха с особеностите на прогимназиалния етап чрез съвременно и технологично обучение. Инициативата е насочена към подпомагане на плавния преход между образователните етапи и повишаване на увереността и мотивацията на учениците.По време на урока бе представена иновативна образователна платформа, която вече втора година се използва успешно в учебния процес. Учениците работиха в дигитална среда, решаваха интерактивни задачи и проследяваха резултатите си в реално време, което повиши интереса и активното им участие.Занятието се проведе в STEM центъра на училището, оборудван с модерни устройства за едновременна работа. Всеки ученик работеше индивидуално на лаптоп с тъчскрийн, а учебното съдържание и резултатите се визуализираха на интерактивни дъски.В урока се включиха преподаватели от различни учебни предмети, което е добър пример за приемственост и сътрудничество между образователните етапи. "Подобни инициативи показват как целенасоченото използване на технологиите допринася за по-качествено и ангажиращо обучение“, посочиха от учебното заведение.