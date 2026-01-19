ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилско училище с урок по иновации и технологии
По време на урока бе представена иновативна образователна платформа, която вече втора година се използва успешно в учебния процес. Учениците работиха в дигитална среда, решаваха интерактивни задачи и проследяваха резултатите си в реално време, което повиши интереса и активното им участие.
Занятието се проведе в STEM центъра на училището, оборудван с модерни устройства за едновременна работа. Всеки ученик работеше индивидуално на лаптоп с тъчскрийн, а учебното съдържание и резултатите се визуализираха на интерактивни дъски.
В урока се включиха преподаватели от различни учебни предмети, което е добър пример за приемственост и сътрудничество между образователните етапи. "Подобни инициативи показват как целенасоченото използване на технологиите допринася за по-качествено и ангажиращо обучение“, посочиха от учебното заведение.
