© Фокус виж галерията Премиерът Росен Желязков посети изцяло ремонтираното Основно училище "Професор Марин Дринов“ в Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. Министър-председателят коментира, че изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование на децата в България.



Премиерът изтъкна значението на активността на местната власт и използването на различни финансови инструменти и механизми за подобряване на училищната инфраструктура. Учебното заведение е реновирано по Националния план за възстановяване и устойчивост, като са въведени мерки за енергийна ефективност и средата е модернизирана. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов посочи, че значението на подкрепата от страна на държавата и общината е важно.



Основна гордост на училището е кабинетът по роботика и създадения клуб към него, който печели редица призови места от състезания в страната. В рамките на своето посещение премиерът се запозна отблизо с реновираната и модернизирана сграда на училището, обновените спортни зони – физкултурен салон и спортни игрища, кабинетите в STEM центъра и съвременната учебна среда.



Директорът на учебното заведение Божидар Попов разказа на министър-председателя за вече реализираните проекти, както и бъдещите планове, чрез които ще продължи развитието на училищната среда с подкрепата на Община Кюстендил, национални програми и европейски проекти.



Премиерът получи като подарък прекрасна картина, нарисувана от възпитаничка на училището, както и ваза, сътворена посредством модерните технологии.



Министър-председателят се запозна и с реализирането на два инфраструктурни проекта, насочени към подобряване на пътната мрежа в града. Той разгледа рехабилитацията на основните улици "Цар Освободител“ и "Дупнишко шосе“, както и пълната промяна на свързващото ги кръгово кръстовище. Ремонтът е финансиран със средства от държавния бюджет.



Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов акцентира върху новия облик на кръговото кръстовище, което вече представя Кюстендил като древен град с хилядолетна история. Във вътрешността на кръстовището са експонирани древни римски колони и бази. Монтиран е и надписът "Улпия Пауталия“, което е старото име на града.



Министър-председателят акцентира върху синергията между античност и настояще. "Това е част от културния туризъм, който ще се промотира, който ще се пренася към музея, възможността за отсичане на монети. Връзка между минало и настояще. От друга страна е благоустрояването, организацията на движение, излагането на всички ценности, които препращат към многовековната история на Кюстендил. Най-вече доброто функциониране на различните фондове, влагани в благоустрояването и пътната инфраструктура“, каза Росен Желязков.















