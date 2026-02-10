ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилско училище развива олимпийско възпитание сред децата
© ФОКУС
Клубът е създаден преди една година по инициатива на учителя по физическо възпитание и спорт Иван Костов, който е и член на Олимпийски клуб към Националната спортна академия. Основната му цел е да запознава учениците с принципите и ценностите на олимпизма и да ги насърчава към активен и здравословен начин на живот.
"През изминалата година децата целенасочено се обучаваха в духа на честната игра, уважението, постоянството, морала, толерантността и отговорността – както в спорта, така и в ежедневието“, посочиха от учебното заведение. В рамките на дейностите на клуба учениците са приели и символична олимпийска клетва, с която се ангажират да отстояват олимпийските ценности, да поставят усилието и участието над победата и да развиват хармонична личност чрез спорт, култура и изкуство.
От Олимпийски клуб "Дриновци“ подчертават, че спортът не е само съревнование, а път към изграждане на характер, дисциплина и взаимно уважение, като истинската победа се крие в личното израстване и постоянството.
По повод началото на Олимпийските игри от клуба отправиха пожелание за успех и достойно представяне на всички български спортисти.
